PORDENONE Scatta l'ora del restyling per la sala rossa al secondo piano del palazzo comunale, sede di tanti incontri pubblici e soprattutto di matrimoni. La Giunta ha infatti approvato lavori di adeguamento e riammodernamento per una spesa di 60mila euro. Via dunque le poltrone rosse alle quali deve il suo nome, così come saranno effettuati altri interventi quali la realizzazione di una pedana, il rifacimento delle tinteggiature e l'applicazione di serigrafie. Alla fine la sala avrà una capienza di 58 posti, di cui due riservati a persone diversamente abili, oltre ai sei destinati ai relatori. Il restyling comprenderà anche l'installazione di pannelli fissati alle pareti e di un banner nel nuovo tavolo degli oratori, oltre a serigrafie applicate alle porte della sala con immagini della storia contemporanea di Pordenone scattate dal fotografo Aldo Missinato, al quale il locale sarà dedicato.

Interventi di straordinaria manutenzione al palasport di via Interna, per i quali l'amministrazione comunale intende chiedere un finanziamento di 300mila euro ricorrendo al Bando 2020 del fondo Sport e periferie. Il progetto approvato prevede interventi sulla copertura e sui servizi igienici per il pubblico e gli spogliatoi, che presentano evidenti segni di degrado.

Contributi per 73mila euro all'associazione Sviluppo e territorio per gli eventi estivi organizzati nell'area Covid free di piazza XX Settembre e altri 3.500 per l'attività di informazione straordinaria al cittadino sul nuovo assetto del mercato. Tremilacinquecento euro anche all'associazione Blues in villa per JazzInsieme 2020, mentre è stati di 35mila euro il contributo che il Comune ha assegnato alla Fondazione Pordenonelegge per l'organizzazione del festival letterario.

Fra le altre delibere approvate nell'ultima seduta di Giunta, l'esecutivo ha stabilito la non assoggettabilità alla Vas (Valutazione ambientale strategica) della variante 20 al Prgc relativa alla realizzazione della nuova scuola media Lozer di Torre, la concessione in comodato d'uso di un Birò, il veicolo elettrico, alla società Gea per le attività di monitoraggio delle colonie feline, l'approvazione dei due appuntamenti in piazza XX Settembre con Mia, il Mercato italiano alimentare, il secondo dei quali si terrà nell'ultimo fine settimana di ottobre.

