NUOVO LAVOROPORDENONE A circa due mesi dall'insediamento nell'area del centro commerciale di Fiume Veneto Amazon si prepara ad affrontare il grande boom di Natale. E lo fa anche annunciando nuove assunzioni. Che nelle prossime settimane riguarderanno, in particolare, gli addetti diretti. Cioé il personale che opera all'interno del deposito. A cascata non sono da escludere nuovi reclutamenti anche tra gli autisti dei furgoni: per il servizio di distribuzione il colosso americano dell'e-commerce si serve di due società di autotrasporto del...