COMANDO DEI VIGILI

PORDENONE La polizia locale avrà il suo comando ma non prima di un anno. Le recenti verifiche tecniche effettuate nella sede dell'ex Provveditorato agli studi, immobile di quella che è stata la Provincia che la Regione ha girato gratuitamente al Comune, hanno evidenziato importanti carenze dal punto di vista dell'impiantistica. Vale a dire che la struttura, per essere utilizzabile dai vigili, dovrà essere dotata di nuovo impianti, ascensori compresi. Il che dilaterà ulteriormente i tempi di consegna di un edificio che, inizialmente, doveva già essere operativo entro la fine del 2021. Le operazioni, invece, non ci concluderanno prima di un anno. «La polizia locale afferma il sindaco Alessandro Ciriani si trasferirà nella nuova sede a fine 2022. Quando si acquisisce nel patrimonio un immobile, come nel caso specifico la sede dell'ex Provveditorato, è difficile sapere esattamente di che interventi necessita. L'impiantistica interna, piuttosto datata, deve essere completamente rifatta. Pertanto i tempi saranno destinati ad allungarsi ulteriormente».

LA SEDE

Una sede più funzionale per una maggior operatività e per dare migliori risposte ai cittadini. Quella di un trasferimento, se all'inizio poteva sembrare (solo) una necessità, ora è diventata un'esigenza non più procrastinabile. I locali di via Oderzo non sono più confacenti alle attività dei vigili. Non solo per raggiungere il comando si rischia di incappare in una sorta di labirinto, non c'è una fermata dell'autobus vicina e, aspetto tecnico che non può essere sottovalutato, le esigenze degli agenti sono cambiate: serve un edificio meglio strutturato e che, soprattutto, possa essere maggiormente centrale rispetto ad ora. «Il nostro personale in servizio ha garantito il sindaco merita di lavorare nelle condizioni migliori, disponendo di una struttura efficiente e di una strumentazione avanzata. Presto in organico entreranno sette nuovi agenti, che permetteranno di ottimizzare i turni di lavoro e di garantire una maggiore controllo della città». La ricerca di una nuova sede per la polizia municipale da parte del sindaco era cominciata già all'indomani della sua (prima) nomina. Un edificio più funzionale, agevole e soprattutto più visibile rispetto a quello ricavato all'interno di una vecchia scuola di via Oderzo. E l'attuale comando di polizia locale? Sarà destinato a sede di associazioni: gli spazi sono grandi e immediatamente fruibili.

EX PROVVEDITORATO

L'ex Provveditorato, che già ospitava la polizia provinciale e il servizio di caccia e pesca, è ideale alle funzioni della polizia locale per la dotazione di parcheggi e la posizione logistica e urbanistica vicina al centro e alle scuole. Consente, pertanto, un pronto impiego ed intervento dei mezzi e un rapido collegamento con le varie parti della città. Inoltre è dotato delle peculiarità tecniche adatte, avendo sia una stanza per l'armeria che una con le caratteristiche necessarie per le detenzioni brevi effettuate dagli agenti comunali. I contributi garantiti dalla Regione andranno sì a finanziare il progetto dell'adeguamento della prossima sede della polizia locale ma andranno anche a supportare, con mezzi e tecnologia all'avanguardia, l'operato degli agenti. Nell'attuale comando di polizia locale ci sarà sì posto per le associazioni ma nasceranno, anche, quattro postazioni per favorire il lavoro agile. L'emergenza sanitaria da Covid-19, con tanto di lockdown, ha fatto riscoprire lo smart working utilizzato da professionisti e dipendenti. Sia privati che della pubblica amministrazione. Ora è il Comune che intende dare vita ad una sorta di progetto pilota, che potrà decollare una volta che verranno liberati gli spazi dell'attuale comando di polizia municipale. Quando gli agenti si trasferiranno nell'ex provveditorato agli studi, potranno essere fruibili numerosi spazi.

Alberto Comisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA