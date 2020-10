NUOVO PICCO

PORDENONE Ennesimo picco di contagi ieri in Friuli Venezia Giulia: rilevati 505 nuovi casi di Covid 19 (il giorno precedente erano 468), a fronte di 6.017 tamponi eseguiti (ieri 5.659). Sette i morti registrati nel territorio regionale, uno dei quali nel Friuli occidentale. A perdere la vita un uomo di 98 anni, Umberto Avon, residente a Sequals, che era ricoverato nel reparto Covid dell'ospedale di Pordenone. L'anziano viveva nella frazione di Solimbergo. «Era molto attivo ed era un riferimento per la canonica. Alla famiglia il cordoglio mio e della comunità», ha voluto ricordarlo il sindaco Enrico Odorico.

Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 10.115. I casi attuali di infezione sono 4.594. Ritornano a 35 (uno in più rispetto al giorno precedente) i pazienti in cura in terapia intensiva e arrivano a 161 (+9) i ricoverati in altri reparti negli ospedali regionali. E sempre nella giornata di ieri si è allungata ancora la lista del personale sanitario che si infetta: nell'Azienda sanitaria del Friuli occidentale sono risultati positivi un infermiere, un oss e un amministrativo. Complessivamente a ieri le persone positive al coronavirus in provincia hanno sfiorato le ottocento unità.

CASE DI RIPOSO

Prosegue l'attività dei controlli attraverso i test - sia su ospiti che su operatori - nei centri anziani dove sono scoppiati i focolai. In particolare la situazione resta di allarme rosso a San Quirino. Dove per altro, anche il Comune ha dovuto chiudere i battenti e sindaco e giunta sono in isolamento in attesa dell'esito del tampone dopo il caso di positività di una dipendente municipale. Nella locale casa di riposo sono risultati infetti dopo il test altri tre anziani ospiti: il conto dei nonni positivi ieri è dunque salito a 27. È iniziato il trasferimento degli ospiti non colpiti dal contagio che proseguirà nella giornata di oggi: complessivamente una decina di anziani saranno accompagnati nella Rsa di Maniago. Una strategia scelta dalla direzione del centro e dall'Azienda sanitaria per salvaguardare meglio chi non ha contratto il virus. Nuovo giro di tamponi a tutto il personale della casa di riposo di Cavasso Nuovo: da registrare la positività di una operatrice sanitaria che tre giorni fa era risultata negativa ai primi test. Tutti negativi invece gli esiti dei tamponi sugli addetti sanitari della casa Micoli Toscano di Castions di Zoppola. Così pure per gli ospiti di Casa Serena a Torre, dopo il nuovo caso dell'infermiera positiva due giorni fa.

BOOM DI RICOVERI

Cresce intanto la pressione sull'ospedale di Pordenone: ieri i ricoveri sono arrivati a 43, con ulteriori due pazienti in Terapia intensiva. Con oggi sarà riaperto il reparto della Pneumologia. Dopo i lavori sono una trentina i posti letto ricavati, dieci dei quali in grado di essere trasformati in postazioni di terapia semi-intensiva. Alcuni pazienti saranno trasferiti nel fine settimana dalla Medicina 3. Reparto che però, visti i numeri più alti rispetto alle previsioni, dovrà rimanere aperto e operativo: è in grado di ospitare fino a 47 pazienti Covid. E dalla prossima settimana potrebbero arrivare nuove disposizioni regionali rispetto alla riduzione di attività ambulatoriali e di interventi chirurgici programmati. Serve personale da concentrare nei due reparti Covid.

D.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA