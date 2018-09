CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NUOVO ARRIVOPORDENONE Verrà inaugurato giovedì, a Pordenone, in via Prasecco 56/D, il sesto punto vendita, in Fvg, della catena della grande distribuzione organizzata. Aldi è già presente in provincia con il punto vendita di Spilimbergo e questa nuova apertura rientra in un più ampio piano di sviluppo, che prevede l'apertura di oltre 45 negozi nel Nord Italia: con le inaugurazioni, in contemporanea, di Pordenone e Fino Mornasco, Aldi conta, ad oggi, 37 realtà nel Nord Italia e mira a chiudere il 2018 con oltre 1.500 collaboratori.Il...