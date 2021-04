Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NUOVI LAVORIPORDENONE La pandemia ha rivoluzionato il mercato del lavoro spingendo una sacco di professioni in smart working. E il lavoro a distanza sta creando - dopo oltre un anno - una filiera di professioni legate al digitale, in particolare gli help-desk, cioé il tecnico che aiuta lo smart worker a casa in caso di difficoltà digitali. Ma l'emergenza sanitaria ha ampliato le nuove possibilità anche nell'ambito dell'e-commerce: basti...