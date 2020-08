NUOVI RISCHI

PORDENONE Il trend è altalenante (ieri, per esempio, Pordenone registrava zero nuovi casi sui 9 riscontrati in regione, ma oltre 350 persone in isolamento) ma nell'ultima decina di giorni proprio la provincia di Pordenone è stato il territorio regionale a mostrare il maggiore tasso - seppure i numeri rimangano ancora contenuti e molto sotto il livello di guardia - di rialzo nei contagi. In quasi tutti i casi si è trattato di infezioni di importazione, o da Paesi esteri oppure da altre regioni italiane. Tra i più recenti anche un caso di un nuovo cluster di contagio dall'estero a Brugnera: due lavoratori di origine indiana sono risultati positivi al coronavirus al rientro - il 19 luglio scorso - proprio da un soggiorno nel loro Paese. I due cittadini appena tornati si sono sottoposti alla quarantena Ed è durante l'isolamento che sono risultati positivi al test del tampone.

DA ALTRI PAESI

La serie di micro-focolai familiari si era aperta - oltre venti giorni fa - con il caso del nucleo familiare contagiato dopo il rientro di uno dei componenti dall'Albania a Casarsa. Sotto l'aspetto epidemiologico quel caso viene considerato ormai chiuso. Anche se due componenti della famiglia originaria dell'Albania - il padre settantenne e il figlio quarantenne - sono ancora ricoverati nella Terapia intensiva dell'ospedale di Udine. Ma è nell'ultima decina di giorni che sono scoppiati altri micro-focolai sempre domestici legati a rientri di qualche appartenente al nucleo familiare dall'estero. Così è stato per una coppia di Cordovado e di Budoia (Comune che, con pochi altri piccoli centri montani del Friuli occidentale, era riuscito a rimanere Covid-free durante tutto il periodo della prima ondata della Covid-19). Ma il caso più preoccupante per il numero di infezioni, quello originato da una giovane tornata dall'Emilia Romagna a Porcia, non è stato causato dal virus contratto in un Paese straniero, bensì dalla regione non molto distante dal Friuli Venezia Giulia. Cluster che nelle ultime ore si è allargato arrivando a contare nove contagiati tra i familiari. Altri casi ancora - uno sempre a Porcia - hanno riguardato persone autoctone, cioé del luogo e residenti nel luogo, che hanno scoperto la positività al rientro da viaggi o vacanze. In un caso, una persona pordenonese, avrebbe contratto la malattia a Ischia, in Campania. Come si vede, dunque, il rischio non arriva solo da oltre i confini nazionali. Ed è per questo che sale la preoccupazione per le ferie del periodo agostano. L'obbligo degli isolamenti per quattordici giorni per chi rientra da alcuni Paesi a rischio - oltre a Romania e Bulgaria, anche Senegal, India, Kosovo, Montenegro e Moldavia - per le imprese costituiscono anche un costo. «Sacrosante le misure restrittive relative ai soggiorni all'estero, ma comportano non pochi problemi organizzativi ed economici», è stata l'allarma lanciata da Confartigianato Nordest. «La Destra Tagliamento - sostengono gli esperti della sanità regionale - paga forse il fatto di essere un territorio molto dinamico economicamente e quindi con maggiori contatti con il mondo». Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 156 (+6 da ieri). Due pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 8 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (346 in totale). Sono stati rilevati 9 nuovi contagi: sette a Udine, uno a Trieste e uno a Gorizia. Complessivamente le persone positive al virus sono 3.425: 1.417 a Trieste, 1.036 a Udine, 745 a Pordenone e 226 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.923, i clinicamente guariti sono 9 e le persone in isolamento 137. I deceduti sono 196 a Trieste, 76 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

