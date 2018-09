Nuove terapie per battere i tumori Il Cro di Aviano è all'avanguardia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TUMORIAVIANO «Qui al CRO la sfida è già iniziata da tempo: in laboratorio, anzitutto e in clinica, con la somministrazione di cellule dendritiche». Questo il commento di Mario Mazzuccato e Mariagrazia Michieli rispettivamente responsabile del Trattamento di cellule staminali per le terapie cellulari e responsabile di Oncoematologia, Trapianti Emopoietici e terapie cellulari dell'Istituto al via libera dell'Ema all'utilizzo delle prime due terapie cellulari con tecnologia CAR-T. LA SVOLTA«Ci troviamo di fronte ad una svolta epocale nella...