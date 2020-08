C'è un dilemma che per il momento blocca l'avvio operativo del piano di potenziamento del sistema ospedaliero del Friuli Venezia Giulia voluto dal ministero della Salute. Il progetto presentato dalla Regione è stato approvato ma da Roma non è arrivata ancora la specifica più importante: di ampliare le Terapie intensive e di mettere in sicurezza i reparti di Pronto soccorso se ne dovrà occupare la Regione o dovranno essere le singole Aziende sanitarie a predisporre i lavori? È su questo punto che per ora si è verificato lo stallo. Cinquantacinque letti in più nei reparti di Terapia intensiva dedicati al Covid-19 e 85 posti di sub-intensiva, ecco cosa prevede il piano per il Fvg. Anche l'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone avrà la sua quota di letti aggiuntivi in Terapia intensiva Covid. Saranno per la precisione otto (oltre ai 15 attuali), tutti inclusi nel piano regionale per il potenziamento della risposta alla pandemia approvato dalla giunta del Fvg e richiesto settimane fa dal ministero della Salute. Sempre a Pordenone, secondo il programma, dovranno essere realizzati altri 18 posti di Terapia sub-intensiva. Inizialmente la provincia sembrava tagliata fuori dall'operazione, invece anche nel Friuli Occidentale si interverrà per rafforzare ancora di più le difese del sistema sanitario in vista dell'autunno. In totale, in Fvg dovranno essere realizzati altri 55 posti di Terapia intensiva (28 nell'area giuliano-isontina, 19 all'ospedale di Udine e 8 a Pordenone), per un totale di 175 letti disponibili in futuro. I posti di sub-intensiva da realizzare a livello regionale saranno 85. Ma il piano prevede anche nuove stanze e percorsi separati in tutti i reparti di Pronto soccorso della regione.

