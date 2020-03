NUOVE REGOLE

PORDENONE Nuove regole, ancora più stringenti rispetto a quelle che erano entrate in vigore all'inizio dell'emergenza, sono in vigore a Casa Serena di Torre e alla Casa Umberto I del centro cittadino. Nelle due case di riposo comunali - ospitano complessivamente 368 anziani, 258 dei quali nella struttura di Torre - di fatto ormai da giorni non entra quasi più nessuno. Le strutture sono stati blindate e messe in sicurezza al fine di tutelare gli anziani ospiti. Tra le misure che sono state prese negli ultimi giorni vi è quella relativa all'assunzione da parte dell'Asp di un medico (a tempo determinato) che svolge quello che è un po' il ruolo di direttore sanitario per gestire al meglio la situazione. Inoltre, proprio in funzione delle strette misure di prevenzione, sono stati bloccati gli ingressi di nuovi ospiti. «Abbiamo dovuto - ha spiegato ieri il presidente dell'Asp Umberto I-Casa serena, Antonino Di Pietro - ricorrere a queste misure stringenti proprio per ridurre il più possibile i rischi all'interno delle nostre strutture. È necessario tenere l'allerta altissima visto che ci sono stati alcuni precedenti di diffusione in alcune case di riposo anche sul territorio regionale. Per questo abbiamo ritenuto di bloccare gli ingressi di nuovi ospiti. Se ci saranno richieste particolarmente urgenti e non rinviabili chiederemo che chi entra abbia fatto il tampone e sia risultato negativo».

Tra i primi provvedimenti che erano scattati c'era la riduzione delle visite dei familiari. Riduzione che si è via via irrigidita. «In questo momento - sottolinea il presidente Di Pietro - sui quasi 370 ospiti sono soltanto cinque le famiglie che hanno la deroga per poter visitare i propri cari. Sono proprio i casi che, anche sulla base di esigenze molto particolari e anche su consiglio del medico, necessitano dell'assistenza di un parente. E per questi familiari che entrano le precauzioni sono rigorosissime: test della febbre, obbligo di indossare la mascherina e tempi di presenza contingentati». È proprio quello della mancanza delle visite dei familiari uno dei problemi che gli operatori delle due case di riposo stanno cercando di gestire nel modo più appropriato possibile.

«Ci siamo organizzati - spiega ancora Di Pietro - con i familiari per cercare di mettere in contatto gli anziani ospiti con loro anche attraverso le videochiamate telefoniche. Abbiamo potenziato questa possibilità con telefonini, tablet e computer. Certo visto l'età media - aggiunge il presidente dell'Asp - dei nostri ospiti non è facile usare questi sistemi. Ma almeno le persone si possono parlare e si possono vedere. Non è facile - confessa - per gli anziani rendersi conto della situazione che stiamo vivendo. Sono parecchi quelli che faticano a capire quello che sta succedendo e chiedono perché non vedono più le persone care».

Anche attraverso l'assunzione del medico che opera all'interno delle strutture è aumentato il monitoraggio dei pazienti rispetto a eventuali sintomi. «Al minimo sintomo - informa il presidente - che può essere febbre o tosse l'ospite viene spostato un'area che abbiamo creato con qualche posto letto ad hoc proprio per evitare la vicinanza. Si tratta di un'area separata per ciascuna struttura in cui si è creato una sorta di spazio per l'isolamento di eventuali casi dubbi o sospetti. Allo stato non abbiamo registrato alcun caso di positività. Continueremo su questa linea ferrea chiedendo la comprensione e la collaborazione dei familiari. Ma dobbiamo tutti capire che in questo momento gli anziani sono i più fragili e vanno tutelati in tutti i modi possibili».

