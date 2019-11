CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NUOVE PROFESSIONIPORDENONE La logistica e i trasporti costituiscono un settore che anche nel Friuli occidentale - in particolare dopo l'avvio dei nuovi traffici merci dell'Interporto di Pordenone e grazie alle presenza di molte imprese esportatrici che parlano con i mercati internazionali - è fortemente in espansione. Un settore che già oggi - ma ancora di più nei prossimi anni - richiederà nuove figure professionali altamente competenti e specializzate. È per questo che da quest'anno è partito un nuovo corso biennale post-diploma che...