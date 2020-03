NUOVE POVERTÀ

PORDENONE «Non sono preoccupato per quelle persone e famiglie che già vengono aiutate dal Comune e da una rete di solidarietà eccellente. Sono terrorizzato, invece, da quella nuova povertà che sta avanzando a causa dell'epidemia da coronavirus». Il sindaco Alessandro Ciriani è timoroso. Nella sola giornata di domenica ha ricevuto 194 messaggi su Facebook da altrettanti cittadini - «per fortuna non tutti di Pordenone, ma la grande maggioranza sì» - che gli chiedevano come attivare i bonus spesa per acquistare generi alimentari e di prima necessità. «Si tratta di artigiani, cassaintegrati, titolari piccoli negozi. Tutte persone allarga le braccia Ciriani che non stanno più lavorando e che magari non hanno nemmeno più i soldi non solo per pagare l'affitto della casa o del negozio ma per magiare o sfamare la famiglia. Questa è la mia preoccupazione maggiore». Un piccolo esercito di liberi professionisti (ma anche dipendenti) che rischia di ingrandirsi giorno dopo giorno, sotto i colpi di una crisi che lascia immaginare scenari catastrofici».

Dei 400 milioni di euro previsti dell'ordinanza firmata dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, per distribuire aiuti alimentari a chi ne ha bisogno, Pordenone riceverà 273mila euro. Un tesoretto da utilizzare secondo paletti rigidi, che stamattina la giunta stabilirà nel corso di un'apposita riunione convocata per le 9.30. «Andremo a stabilire annuncia Ciriani criteri che circoscriveranno i beneficiari dei buoni spesa. Non essendoci i tempi per chiedere e valutare gli Isee, ai richiedenti faremo firmare un'autocertificazione. Avrà corsia preferenziale chi dimostrerà di non avere soldi nel conto corrente e di non essere proprietario di immobili. Guarderemo anche alle famiglie (con più figli) monoreddito e ai portatori di disabilità. Sia chiara una cosa: se qualcuno tenterà di fare il furbetto, togliendo magari soldi a chi ne ha veramente bisogno, lo scopriremo e ne pagherà le conseguenze».

Il tempo stringe e, sperando che la curva dei nuovi contagi si attenui, è necessario pensare prima di tutto a chi si trova ad affrontare una situazione drammatica. A chi non ha nemmeno i soldi per fare la spesa. «Numeri al momento non ne abbiamo - evidenzia il vicesindaco Eligio Grizzo, assessore con delega alle Politiche sociali - ma temo che la situazione possa essere più pesante di quella che può sembrare. Attualmente il comune di Pordenone ha in carico 250 persone che beneficiano già la spesa alimentare. Ma non sono queste, che già conosciamo, che mi preoccupano. Solo tutti quei cittadini che, a causa di questa grave emergenza da coronavirus, si ritrovano con il conto corrente in rosso, non possono lavorare e devono comunque continuare a vivere. In questo momento non possiamo nemmeno avere delle indicazioni numeriche sulle quali pensare a come ripartire il soldi dell'ordinanza. I numeri, visto il grande disagio che percepisco in città, potrebbero essere impietosi». Per il sindaco Ciriani la situazione è «grave. Il Governo faccia sino in fondo la propria parte: pensi a come aiutare le persone in difficoltà e soprattutto, quando questa epidemia sarà terminata, a come far ripartire l'economia. Non serviranno milioni ma decine di miliardi di euro. Altrimenti il sistema imploderà».

Per quanto riguarda gli aiuti alimentari, Pordenone, essendo capoluogo di provincia, riceverà il contributo maggiore. Guardando ai comuni con un numero di abitanti, per Sacile sono pronti 105.665 euro, Cordenons 96.493, Azzano Decimo 85.057, San Vito 80.175, Fontanafredda 67.167, Spilimbergo 64.260, Maniago 62.653, Fiume Veneto 62.272, Brugnera 53.296 e Aviano 53.296.

Alberto Comisso

