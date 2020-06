CITTÁ PIÚ POVERA

PORDENONE Un tessuto sociale che si sta progressivamente impoverendo. E' vero che a Pordenone si vive bene ma è anche vero che sempre più persone si trovano a fare i conti con la mancanza di un lavoro o con una precarietà dello stesso. E, come se non bastasse, non riescono più a gestire le entrate e le uscite finanziarie. In poche parole si ritrovano ad avere i conti correnti prosciugati, condizione che ha spinto molte di loro, durante l'emergenza Covid, a chiedere aiuto al Comune anche e soprattutto per acquistare generi di prima necessità. La relazione dell'attività sociale del Comune e dell'Ambito, riferita al 2019, è riassunta in 40 pagine. Verrà presentata sabato mattina, alle 11, nella sala consiliare del Municipio. La cittadinanza è invitata a partecipare. Qualche anticipazione è stata data dal vicesindaco Eligio Grizzo, che ha in mano la delega alle Politiche sociali, e che, senza entrare nello specifico delle questioni, ha parlato di un bilancio difficile. E che, con ogni probabilità, verrà superato nei numeri e nelle problematiche da quello del 2020 (vista l'emergenza coronavirus ancora in corso). I dati del 2019 non tengono conto, infatti, dei riflessi devastanti che sta avendo la pandemia. Sono state tuttavia 5mila le persone che si sono rivolte ai servizi sociali e, quindi, aiutate in maniera diversa dalle assistenti.

«Sono molte le famiglie che oggi sottolinea l'assessore Grizzo vivono in una situazione di povertà. Si trovano a non avere soldi in banca, tanto che non sarebbero in grado di affrontare una spesa imprevista. Quello di cui sono preoccupato, però, è l'abbassamento drastico della media di età delle persone che chiedono aiuto. Se prima erano gli anziani ad avere bisogno di assistenza, ora i nuovi poveri hanno un'età compresa tra i 18 e i 45 anni. Uomini e donne che non hanno un lavoro, che vivono in una situazione di precarietà e che, soprattutto, non hanno un euro da parte». Per il futuro, come detto, le prospettive sono tutt'altro che rosee. Il 2020 dovrà fare i conti con la crisi causata dal coronavirus, che ha messo in ginocchio chi già viveva su equilibrio precario. Piccoli artigiani e liberi professionisti che sono stati travolti da una crisi senza precedenti. Il tempo stringe. «Temo che la situazione possa essere più pesante di quella che può sembrare. Attualmente il comune di Pordenone - ha ricordato Grizzo - ha in carico 250 persone che già beneficiano della spesa alimentare. Ma non sono queste, che già conosciamo, che mi preoccupano. Sono tutti quei cittadini che, a causa di questa grave emergenza da coronavirus, si ritrovano con il conto corrente in rosso, hanno smesso di lavorare (o hanno ricominciato da poco) e devono comunque continuare a vivere».

Alberto Comisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA