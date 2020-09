VIABILITÀ

PORDENONE Questo fine settimana sono in programma interventi su strade, aree e vie della città. Dalle 20 di oggi fino alle 7 di domani, stabilisce l'apposita ordinanza (ma probabilmente i lavori saranno ultimati nel corso della notte), sono in programma alcuni interventi. In caso di pioggia verranno posticipati al 2 ottobre. Verranno asfaltate l'area del semaforo che regola intersezione tra via Pola e via Oberdan, davanti alla stazione ferroviaria, e la corsia di uscita usata dagli autobus per immettersi sulla viabilità ordinaria. Per consentire comunque la viabilità, all'altezza dell'ingresso nell'area della stazione bus in via Oberdan (poco dopo il Molino), il traffico sarà indirizzato a destra, sulla corsia interna, quella che costeggia la linea ferroviaria per poi immettersi su via Pola.

In ogni caso, percorrendo via Oberdan fino all'intersezione semaforica, svoltando a sinistra si potrà comunque raggiungere via Mazzini. La pavimentazione stradale verrà rifatta anche sul centinaio di metri circa in via Riviera del Pordenone nel tratto compreso tra lo svincolo che porta al parcheggio Marcolin e in via Codafora e l'area del ponte di Adamo ed Eva. Il traffico proveniente da via Pola verrà deviato allo svincolo verso via Codafora.

Lunedì 28 settembre inizieranno i lavori di riqualificazione urbana in via Beato Odorico nel tratto compreso tra via Cairoli e l'accesso al condominio in piazzetta Nino Bixio. L'intervento prevede il rifacimento del marciapiede con l'adeguamento alle disposizioni relative all'abbattimento delle barriere architettoniche e quindi con rampe per i disabili e percorsi tattili-plantari. Verranno realizzati nuovi stalli di sosta eliminando l'attuale cordolo del marciapiede, così da essere sullo stesso piano della carreggiata. Per consentire i lavori che presumibilmente dureranno 45 giorni, nel tratto tra via Cairoli e Largo San Giorgio verrà istituito temporaneamente il senso unico di marcia in direzione sud verso via Brusafiera.

Infine, tra lunedì 28 settembre e il 2 ottobre, meteo permettendo, sono previsti lavori di asfaltatura anche in via Fontanazze, per cui sarà istituito il senso unico alternato. Verrà asfaltata anche la bretella che, provenendo da nord in uscita dal sottopasso e girando a sinistra, porta in via San Vito. Per il limitato tempo dell'intervento, quindi non si potrò transitare.

