(d.l.) Via libera al progetto di fattibilità per la realizzazione di una pista ciclabile lungo viale Treviso, per completare le percorrenze ciclabili tra la zona sud di Pordenone e il centro città. La pista ciclabile, che ha un quadro economico di 182mila euro, permetterà anche il collegamento tra il quartiere di Vallenoncello e quello di San Gregorio, importante soprattutto per gli spostamenti casa-scuola degli alunni residenti a...