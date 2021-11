Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NUOVA MOBILITÀPORDENONE Una città a misura d'uomo e soprattutto di chi, per spostarsi, preferisce gli autobus e i mezzi non inquinanti. Una progettualità, quella impostata dall'amministrazione Ciriani, che non si concretizzerà nel breve termine. Le basi però ci sono, così come le idee da realizzare. L'obiettivo è creare delle cerniere di mobilità: aree di sosta attrezzate dalle quali chiunque potrà, con l'autobus piuttosto che con un...