PORDENONE Maggiori risorse per arginare fenomeni diffusi tra i giovani, che vanno dal bullismo al consumo di droghe fino ai vandalismi. Fenomeni che preoccupano l'amministrazione comunale che, con fondi propri, darà continuità a progetti che, diversamente, sarebbero tramontati il 31 dicembre. «Mentre sino a ieri le politiche pubbliche verso i ragazzi si limitavano ai soli centri di aggregazione giovanile (quello di via Pontinia è frequentato da 24 adolescenti, ndr) sostiene l'assessore Alberto Parigi oggi mettiamo a disposizione anche personale capace di seguirli in maniera adeguata. Ecco che entrano in campo anche le associazioni». A Villanova, per esempio, con 75mila euro è stato rifinanziato il progetto Oltre la scuola che, grazie alla stretta collaborazione tra la polisportiva e scuola, è riuscito a coinvolgere cento ragazzini in attività sportive e culturali. «Un progetto virtuoso sottolinea Parigi che abbiamo deciso di sostenere ancora. Un'iniziativa che mi auguro possa trovare una diffusione capillare».

In questo contesto a svolgere un ruolo di rilievo sono, senza dubbio, gli operatori di strada: figure che il Comune ha ingaggiato per intercettare sul territorio situazioni di disagio che spaziano dall'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti alle difficoltà nel contesto scolastico, familiare e sociale. Svolgono attività di prevenzione, assistenza e recupero sociale a favore di tutte quelle fasce deboli che vivono in situazioni di degrado e di emarginazione. Stanno battendo il territorio secondo indicazioni chiare e partono da un'attività coordinata con le scuole. Un impegno, quello profuso dall'amministrazione Ciriani su questo fronte, che ha visto cambiare paradigma. «Tutti noi siamo preoccupati osserva l'assessore per i disagi che si stanno manifestando nei giovani dopo mesi interi trascorsi chiusi in casa a causa del Covid-19. Fenomeni che non riguardano soltanto Pordenone ma che interessano ogni città. Come amministrazione stiamo facendo di tutto perché possano ritrovare i loro spazi e la socialità. Vogliamo che tornino ad essere protagonisti e, per questo, li coinvolgeremo in programmi radiofonici, attraverso la web radio Wideline, ma andremo a chiedere loro che cosa vogliono fare: ci sono 50mila euro a disposizione, che potranno essere investiti per sostenere progetti e loro ambizioni». Senza dimenticare che sta per decollare un'iniziativa contro il bullismo. «A questo proposito annuncia l'assessore alle Politiche giovanili abbiamo già preso contatti con le scuole per verificare quanto fatto sino a questo momento ed evitare sovrapposizioni».

