IL BOLLETTINO

PORDENONE Nuova impennata di contagi proprio nel giorno in cui la regione si guadagna il ritorno alla zona gialla. I ricoveri, sempre a livello regionale, restano comunque stabili pur facendo registrare un minimo incremento di tre unità rispetto al giorno precedente in cui però erano scesi di 23 unità. Anche il numero di decessi resta stabile, anche se ancora molto alto: nelle ultime 24 ore sono morte per Covid altre 26 persone. A questi vanno sommati altri dieci decessi che non erano stati registrati nei giorni precedenti e che quindi sono rientrati ieri nella sempre drammatica conta delle persone che perdono la vita dopo aver contratto il coronavirus.

NUOVA IMPENNATA

Il bollettino regionale di ieri sera rendiconta che in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 1.040 nuovi contagi (l'11,10 per cento dei 9.370 tamponi eseguiti), erano stati 772 il giorno precedente, con un tasso del 7,74 per cento sui quasi diecimila tamponi effettuati. Sono inoltre stati registrati 26 decessi da Covid-19, ai quali si aggiungono ulteriori dieci decessi pregressi inseriti ieri a sistema riguardanti il periodo 5-19 novembre. Lo ha comunicato il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 34.010, di cui: 7.901 a Trieste, 14.812 a Udine, 6.652 a Pordenone e 4.230 a Gorizia, alle quali si aggiungono 415 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 15.606. Rimangono stabili a 59 i pazienti in cura in terapia intensiva e sono 632 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 977, con la seguente suddivisione territoriale: 332 a Trieste, 389 a Udine, 202 a Pordenone e 54 a Gorizia. I totalmente guariti sono 17.427, i clinicamente guariti 433 e le persone in isolamento 14.482. Sette i decessi nel Friuli occidentale. Due le persone che hanno perso la vita a Fontanafredda: Francesco Granziera, 73 anni, di Forcate e Graziella Mattiuzzo, 77 anni, che viveva a Villadolt. Entrambi sono morti in ospedale a Pordenone. Così come l'83enne pordenonese Dino Bortolussi. A perdere la vita in ospedale anche la centenaria Angela Mucignat, era nata nel 1920.

Sul fronte del Sistema sanitario nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale contagiati un infermiere e un operatore socio sanitario. Da rilevare anche il caso di un amministrativo del Cro di Aviano.

