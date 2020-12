NUOVA FORMULA

PORDENONE Pordenone come laboratorio di una nuova coalizione che comprende Pd, M5S e civiche. Ma dove la porta è ancora aperta. Tutto è partito dall'ordine del giorno unitario sulla variante al Piano regolatore, ma anche dal «proficuo dialogo con le altre forze di opposizione ricorda Bruno Lorenzini (M5S) portato avanti in questi anni in Consiglio».

Si arriva così alla decisione di correre assieme e all'individuazione di Gianni Zanolin, «che non è rappresentanza di nessuno, ma momento di unione delle varie forze della coalizione». In mezzo, i cinque tavoli di lavoro tematici promossi dal Pd ricordati da Marco Cavallaro e il percorso unitario intrapreso dalle tre civiche Pordenone 1291, Il fiume e i Cittadini, rappresentati da Marco Salvador.

Ma soprattutto c'è stata la spinta dello stesso Zanolin: «A tutti coloro che, da giugno in poi, sono venuti a chiedermi di candidarmi, ho detto di costruire una coalizione. A loro il merito di esserci riusciti». Ma la porta è ancora aperta: «Lancio un appello continua Zanolin - alle persone che possono riconoscersi nelle linee di indirizzo a candidarsi con le forze della coalizione, ma anche a costruire altre liste. Ad Articolo 1 voglio assicurare che tengo in grande considerazione la loro disponibilità. A Italia viva garantisco tutto il mio impegno per la loro partecipazione a questo percorso. Anche il Patto per l'autonomia ha espresso un appoggio a cui tengo molto» (quest'ultimo, tuttavia, smentito dal presidente Markus Maurmair, ndr).

Sulla disponibilità di Articolo 1, tuttavia, il segretario cittadino del Pd Marco Cavallaro chiarisce che «c'è un mondo, a sinistra, che deve essere della partita, ed è un mondo con cui abbiamo iniziato a interloquire: sono stati presi degli accordi, di aspettare fiduciosi che facciano una lista. Massima apertura, ma la coalizione attende il contributo».

La coalizione segna anche il riavvicinamento fra il Pd e Zanolin: «Non sono stato d'accordo per la candidatura di una persona capace e onesta com'era Claudio Pedrotti perché non aveva esperienza amministrativa e i fatti mi hanno dato ragione. Non cambio opinione su quei cinque anni. Questo non vuol dire che non si debba guardare avanti. Il rapporto con il Pd è molto buono: c'è stata un'evoluzione. Io non ho mai aderito al Pd, ma questo non significa che non abbia grandissimo rispetto per il Pd, anche quando sbaglia». E su Sergio Bolzonello: «Nonostante una rottura politica, sono un suo amico personale. Lo stimo, anche se non sono d'accordo con tutte le cose che ha fatto. Quindi sono ben lieto che anche lui mi abbia chiesto di candidarmi».

L.Z.

