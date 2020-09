IL DEBUTTO

PORDENONE Al vertice del liceo Leopardi-Majorana, un'istituzione storica da cui escono amministratori, quadri e insegnanti che poi si riversano sul territorio e trovano fortuna occupazionale anche all'estero, siede fresca di nomina Rossana Viola, 47enne di Bari. Prende l'incarico in un momento difficile, dopo che le scuole sono state chiuse per un lungo periodo, in cui tutti ritornano con la paura di ricominciare e contagiarsi. «Per me è un grandissimo onore essere a capo di un'istituzione prestigiosa con una storia gloriosa di dirigenti carismatici e senza eguali - afferma -. Sono emozionata, questo è il mio primo incarico da dirigente in una scuola importante e in un anno particolare come quello del Covid».

Come ripartirà la scuola?

«In sicurezza, lo abbiamo testato sugli studenti che sono rientrati per tre ore di lezione suddivisi in due gruppi a giorni alternati, abbiamo cercato di sanare quella frattura iniziata con il lockdown per riprendere il filo con i compagni e gli insegnanti. Per tutti la pandemia, non possiamo scordarlo, è stato un evento traumatico. Ho visto docenti e studenti sereni rientrare a scuola in modo ordinato seguendo i percorsi segnalati, tutto si è svolto nella compostezza e regolarità». Prima di prendere questo incarico era una professoressa.

Ha esperienze in Friuli?

«Ho insegnato matematica e fisica al liceo Grigoletti e al Torricelli di Maniago, ho lavorato e vissuto per dieci anni a Pordenone e ho continuato a frequentare i docenti del mio gruppo di ricerca all'Università di Udine».

Le mancherà l'insegnamento, il rapporto con la disciplina e, soprattutto, con i ragazzi?

«Essere dirigente è un modo diverso di stare accanto agli studenti, non lo vivo come una perdita, ma come un arricchimento».

Entra in una realtà nuova, si sta già ambientando?

«Sono arrivata in Friuli con le prime supplenze e ora che sono ritornata mi sono sentita subito a casa, lavorare qui è una scelta. Sto conoscendo tutti i docenti, il personale della scuola, gradualmente conoscerò le famiglie, gli studenti. Desidero che questo cambio al vertice non venga sentito come una frattura, piuttosto come continuità con la gestione precedente».

Qual è la sua idea di scuola?

«Non è la mia idea di scuola che porterò avanti, ma quella di tutti, condivisa, decideremo assieme come andare avanti. Vorrei che ogni studente si sentisse a casa e facesse parte di una famiglia, la grande famiglia del Leomajor».

