NUOVA EMERGENZA

PORDENONE L'esito dell'ulteriore giro di tamponi sia tra gli ospiti che tra il personale ha consentito ieri a Casa Serena di riaprire due reparti (i nuclei denominati Duomo e Castello) che così tornano alla normalità. Nelle prossime ore potrebbe essere la volta del nucleo Municipio. Il monitoraggio con i test è continuo. Alcuni ospiti si trovano anche nella Rsa di Sacile in attesa della negativizzazione e quindi di un rientro nella struttura.

Nel frattempo si accende anche il dibattito politico sulle necessità del territorio. «Pordenone ha dimostrato - interviene il consigliere comunale Marco Salvador (Pn1291) - di avere capacità organizzative e competenze per affrontare l'emergenza Covid. Ma per rispondere alle emergenza del futuro c'è l'assoluta necessità di potenziare il Dipartimento di prevenzione. Un secondo obiettivo sul quale il territorio deve puntare è quello di individuare una struttura di ricovero e cura degli ammalati più severi. La scorsa primavera gli ospedali si riempirono di pazienti infetti mettendo in forte difficoltà le altre vitali e importanti attività. È bene valutare se non sia opportuno dedicare una struttura sanitaria del territorio alle emergenza Covid trasferendo le sue funzioni ad altri ospedali. Dobbiamo in tutti i modi evitare che il maggiore ospedale non riesca più a rispondere alle altre esigenze fondamentali». Ma per il consigliere Salvador c'è anche un terzo obiettivo: «Dall'emergenza bisogna partire per costruire misure strutturali di lungo periodo. Molti medici ed esperti chiedono una struttura ospedaliera territoriale dedicata alle malattie infettive, flessibile e da rendere totalmente operativa sono quando si renda necessario. Per questo scopo potrebbe essere utilizzato il padiglione A, quando sarà operativo il nuovo ospedale. È il meno complesso anche dal punto di vista sismico. E potrebbe essere anche usato per altro, come per esempio per una residenza sanitaria assistita ad alta intensità, cosa resa possibile dalla vicinanza con il futuro ospedale. Tocca alla politica ragionare attorno a questi temi. Ma quel che è certo è che bisogna legare le necessità dell'emergenza con una visione dei bisogni sanitari del futuro. Ed è indispensabile pensare alle risorse del Mes per la salute».

