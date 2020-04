La Protezione civile comunale ha ricevuto da quella regionale una nuova fornitura di mascherine che saranno distribuite in città. Si tratta del secondo lotto che andrà ad aggiungersi al primo che ha coperto circa 2mila e duecento famiglie. Tra oggi, domani sera e mercoledì mattina i dispositivi sanitari verranno consegnati a 4410 famiglie. In particolare, saranno coperte le aree dalla A/10 alla A/20 (quest'ultima in parte). Si tratta di alcune zone centrali della città e di altre che invece riguardano la periferia di Pordenone. Lee disposizioni che sono arrivate dall'esecutivo comunale sulla distribuzione delle mascherine sono chiarissime visto che viene seguito un ordine crescente e Pordenone è stato diviso in le 54 aree di attesa. Sono quelle collegate al piano di emergenza che ha suddiviso il territorio comunale nel caso di grandi calamità naturali. Per consultare l'elenco delle aree e individuare la propria si può accedere al sito comune.pordenone.it.

A distribuire le mascherine saranno i volontari della Protezione civile e degli alpini

Va precisato che la Protezione civile comunale distribuisce le mascherine man mano che viene rifornita dalla Protezione civile regionale. Tante ne riceve, tante ne distribuisce. Le buste saranno depositate nelle biche delle lettere in modo che ogni famiglia possa avere il sacchetto con due mascherine. Nei giorni scorsi diversi residenti hanno segnalato che le buste sono state rubate, I vigili potenzieranno i controlli.

