L'ESPERTO

PORDENONE Come valuta l'infettivologo Massimo Crapis il trend dei contagi in Friuli? «Ci sono le prime avvisaglie positive - spiega - Sembra che siamo in una fase stabile, ma spesso sono casi legati allo stesso focolaio. Ad esempio le case di riposo dove ci sono stati anche 24 casi in un giorno perchè erano stati fatti i tamponi. Quei 24, dal punto di vista epidemiologico, valgono molto meno rispetto a 24 casi in 24 famiglie diverse, perchè dove troviamo un positivo, ci sono altre persone che sono state in contatto. In effetti ci sono meno casi isolati di positività, che si traduce in meno ricoveri. È il risultato delle restrizioni del 9 marzo». La quarantena, dunque, funziona. Ma guai abbassare la guardia secondo Crapis. «Basta che ci rimettiamo in moto che potremmo ritornare ad avere i contagi. Concordo con le limitazioni fino a Pasqua. Poi bisogna vedere quale sarà il trend per sapere come comportarci. Questa è un'infezione che ci sarà sempre, queste misure non ci consentiranno di debellare la malattia perchè non riguarda solo gli esseri umani, ma anche il pipistrello e il pangolino. Anche se la debelliamo, c'è la possibilità di reinfettarci se entriamo in contatto con questi animali. È un contenimento, l'azzeramento è impossibile, e il contenimento fa in modo che le strutture sanitarie siano in grado di supportare il quadro degli ammalati».

Secondo Crapis, il modo più efficace per proteggerci è restare a casa e avere meno contatti possibili con le altre persone. «Dobbiamo ragionare come se tutti fossero potenzialmente infetti - insiste - Non basta indossare la mascherina chirurgica, ci si può contagiare per via indiretta attraverso le superfici contaminate. La cosa negativa è che i droplet vanno su pavimenti, scrivanie, telefoni, tastiera del pc...».

Sulla pandemia nessuna meraviglia da parte di Crapis. «Oggi ci sono le condizioni sociali per una pandemia: c'è la globalizzazione, i viaggi sono molto più facili e veloci, in due giorni possiamo fare il giro del mondo e con noi i virus e batteri che ci portiamo in giro. Tra l'altro dal punto di vista sociale non c'è la cultura di proteggersi nei confronti delle infezioni respiratorie: tutti starnutiamo senza metterci la mano davanti alla bocca, i fazzoletti di carta li usiamo tre quattro volte e li lasciano in giro, ci diamo la mano e non ce la laviamo mai. Ma poteva andare peggio, ricordiamoci che Sars ha una letalità del 10%, Mers del 30%, Covid del 2%».

