NUMERI IN CRESCITA

PORDENONE Cinque sono stati ieri i nuovi casi di contagio in regione, due a Trieste e tre a Pordenone. Nel Friuli occidentale si deve fare i conti con un nuovo focolaio che si è riscontrato a Cordenons. Dove quattro persone appartenenti allo stesso nucleo familiare hanno iniziato l'isolamento domiciliare. Sempre nella giornata di ieri non ci sarebbero stato altri casi di positività emersi dai tamponi effettuati lungo la filiera dei rintracci legati ai due casi-focolaio di Porcia. La situazione nel Comune purliliese si starebbe dunque stabilizzando anche se i test con i tamponi proseguono. Così come non si starebbe allargando il micro-focolaio domestico registrato a Budoia: due familiari sono risultati positivi dopo un viaggio all'estero, in un Paese europeo. Stando al bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione civile regionale le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 150, due in più rispetto al dato del giorno precedente. Due pazienti risultano in cura in terapia intensiva (erano tre fino al giorno prima) e 7 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (346 in totale). Sono stati rilevati cinque nuovi contagi: quindi analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.416: 1.416 a Trieste, 1.029 a Udine, 745 a Pordenone e 225 a Gorizia, alle quali si aggiunge un cittadino comunitario già rientrato nel proprio Paese. I totalmente guariti ammontano a 2.920, i clinicamente guariti sono 12 e le persone in isolamento 129. I deceduti sono 196 a Trieste, 76 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia. Nelle ultime due settimane il maggior numero di nuovi casi in regione ha riguardato la Destra Tagliamento. Una crescita lenta, altalenante ma costante. A ieri i numeri complessivi del territorio del Friuli occidentale davano 36 pazienti positivi. I casi di pazienti ricoverati nel reparto Covid di Udine è sceso da 5 a 3. Ma è piuttosto alto, pari a 320, il numero di persone che sono in isolamento domiciliare e che quotidianamente devono essere contattate dagli operatori del Dipartimento di prevenzione per il monitoraggio. Numeri che tornano a preoccupare poiché non sono tanto diversi da quelli che il territorio mostrava a inizio marzo.

d.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

