Notti di ruspe e scavi in via Udine Bretella sud, ripartono i lavori

LA SVOLTAPORDENONE Notti di lavoro tra via Udine e la ferrovia, riparte il cantiere della Bretella sud di Pordenone, la strada che dovrà collegare il nodo del Meduna a quello dell'Interporto, favorendo la circolazione delle merci su gomma verso l'intermodale di Villanova. L'annuncio è arrivato ieri mattina da Autovie Venete. Mancava infatti un accordo-quadro con Rfi (la società che gestisce per Ferrovie dello Stato la rete fisica) per l'utilizzazione di alcune finestre orarie utili all'installazione del cantiere senza ostacolare il traffico...