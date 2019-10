CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NOTTE DI CONTROLLIPORDENONE Una Dacia di colore nero con una coppia all'interno. La notano equipaggi della Squadra volante e del Reparto prevenzione crimine di Padova in via Interna venerdì notte. Vista l'ora e il luogo, gli agenti bloccano l'auto e procedono con il controllo degli occupanti: il conducente ha numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio. Entrambi gli occupanti, durante il controllo, non riescono a nascondere il loro nervosismo e così i poliziotti decidono di approfondire l'ispezione della...