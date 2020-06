NONCELLO

PORDENONE Ogni cosa ha il suo tempo. Specie se si tratta di progetti milionari, che dovranno mettere insieme almeno sulla carta l'interesse pubblico e quello privato. Un anno fa veniva presentato il grande progetto del Noncello fiume urbano navigabile. Un sogno dell'amministrazione Ciriani che, almeno per adesso, è destinato a rimanere al palo. L'emergenza Covid ha tenuto e sta tenendo ancora l'esecutivo impegnato su altri fronti - ben più importanti rispetto al progetto turistico e fluviale cittadino - ma il vero problema riguarda i fondi. Quattordici milioni di euro non si trovano dietro l'angolo e nemmeno dall'oggi al domani. «Crediamo fortemente in quel progetto sottolinea il sindaco Alessandro Ciriani ma portarlo avanti sarà una prerogativa della prossima amministrazione comunale. Adesso siamo ancora concentrati sul nuovo coronavirus, non tanto sotto il profilo sanitario e dei contagi quanto agli effetti disastrosi che ha causato sul territorio. La priorità adesso è questa: aiutare cittadini, commercianti ed imprenditori colpiti da una crisi senza precedenti».

LO STUDIO

Il sindaco sa bene che c'è uno studio di fattibilità per trasformare il Noncello in un volano per l'economia e il turismo locale. «Un anno fa ammette Ciriani abbiamo presentato il progetto. Ora serve intercettare i finanziamenti per realizzare quel sogno. Guardiamo soprattutto all'Europa, confidando nella promozione di qualche bando ad hoc al quale Pordenone parteciperà sicuramente». L'occasione è troppo ghiotta per farsela sfuggire. Ciriani lo sa bene. Così com'è ora, il Noncello non può essere considerato a tutti gli effetti una risorsa. Lo è dal punto di vista ambientale e naturalistico, non certo sotto un profilo di un possibile ritorno economico. E' solo in parte percorribile e, seppure anche di recente sono stati eseguiti dei lavori di manutenzione, è costante il pericolo di crollo di alberi e del cedimento delle sponde. «Il presidente dei Gommonauti propone di ceppare le piante ad alto fusto Ciriani fa un'analisi obiettiva è vero. Sono delle valutazioni delicate che vanno fatte e, trattandosi di una zona protetta, non sarà certo il Comune ad avere l'ultima parola. Le autorizzazioni arrivano dall'alto». E' fuori dubbio, al di là di ogni valutazione, che il Noncello deve essere maggiormente valorizzato.

IL PROGETTO

Lo studio dell'architetto Alessio Princic è imponente. Prevede la realizzazione di quattro approdi lungo il fiume - all'altezza dell'imbarcadero, della Fiera, dell'ex dogana e dell'idrovora di Vallenoncello - con una piattaforma e poi pergole, negozi e camere d'albero sull'acqua. A collegarle un battello elettrico con una portata massima di 90 persone, destinato a fare servizio di trasporto pubblico locale ma che può anche ospitare eventi e catering. Le origini di quel progetto risalgono all'estate di due anni fa. L'obiettivo è quello di fare del Noncello un fiume urbano navigabile, con quattro approdi e la prospettiva, in futuro, di sviluppare un percorso che, attraverso Meduna e Livenza, conduca sino al mare. Nelle quattro stazioni sono previsti quattro elementi base: la piattaforma, una pergola, uno spazio per un punto vendita da adibire a negozio del territorio e una camera d'albergo sull'acqua. Tutto bello, anzi estremamente bello. In una parola: intrigante. Pordenone sta sognando ad occhi aperti, ma al momento il progetto si è arenato. «I fondi evidenzia il sindaco rappresentano il problema principale. Guardiamo all'Europa, all'Italia, alla nostra Regione. Ma anche ai privati che in un'iniziativa così importante potrebbero fare davvero la differenza».

Alberto Comisso

