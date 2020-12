LE ESONDAZIONI

PORDENONE La pioggia, che ieri non ha dato un attimo di tregua, non facilita il ritorno alla normalità. Sono ancora numerose le strade chiuse a causa della piena dei fiumi, il Meduna e il Noncello su tutti, che in alcuni tratti sono esondati. Lungo la regionale 60 delle 5 strade è ancora bloccato il sottopasso ferroviario a Zoppola, mentre la regionale 49 di Prata è chiusa nel tratto tra le località di Rondover (comune di Porcia) e Prata di Sopra per la rottura degli argini del rio Sentiron. Non è transitabile poiché la piena ha danneggiato l'infrastruttura. Sono ancora in corso le verifiche di sicurezza. La tracimazione del Sentiron ha imposto il blocco della circolazione stradale lungo la strada per Tamai di Brugnera. A Porcia sono ancora tre i tratti della viabilità chiusi: via Rustighel, Olmedo e Portovielli. Riaperte, invece, le vie Vallunga e Panegai. «Le esondazioni dei corsi d'acqua spiega il sindaco Marco Sartini hanno interessato, soprattutto, zone di campagna e quindi non abitate. A parte la zona di Rondover, che si trova proprio sotto il corso del Noncello e dove sono presenti le anse del fiume. Qui sono stati portati aiutati ad alcune famiglie che erano rimaste bloccate dall'acqua. A differenza dell'anno scorso, quando la piena aveva raggiunto i 20 metri, questa volta è andata piuttosto bene». A Porcia è inevitabile che la sr49 di Prata finisca sott'acqua. «Stiamo parlando del tratto in prossimità della confluenza tra il Meduna e il Noncello. Uno spicchio di terra sottolinea Sartini che unisce gli abitati di Pordenone, Porcia e Prata. Fortunatamente quella è quasi tutta zona di campagna. Il monitoraggio dei fiumi e delle situazioni più critiche sul territorio è incessante da parte dei volontari della protezione civile. I due coordinatori, Sandro Finotello e Matteo Sedran, hanno dato prova di grande disponibilità».

A VILLANOVA

A Pordenone migliora la situazione nelle aree più colpite dall'alluvione. Sono state riaperte, tra Vallenoncello e Villanova vecchia, tutte le strade finite sott'acqua. Le polemiche sollevate a Villanova da alcuni cittadini sono state prontamente respinte dall'assessore Cristina Amirante: «Sono critiche ingenerose nei confronti dei nostri volontari e dei tecnici comunali che, ancora una volta, hanno dato grande prova di resilienza: non si hanno ricordi a Pordenone di un'ondata di maltempo così importante come quella che c'è stata nel weekend. Non c'è stato alcun problema di manutenzione del territorio afferma né tanto meno dei fossi. La macchina organizzativa, questa volta, ha funzionato alla perfezione. Purtroppo c'è da dire che a Villanova vecchia alcune case sono state costruite all'interno dell'alveo del Meduna. Nonostante la grande piena, nessuno si è fatto male e i danni sono stati contenuti. E questa, tra tante cose che ci hanno colpito in questi ultimi giorni, è già una buona notizia».

Al.Co.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA