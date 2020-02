POLCENIGO

Alberi per salvare il pianeta: dopo le borracce contro le bottigliette di plastica a scuola, l'assessore all'Istruzione Oliva Quaia propone: «Un albero per la vita: abbiamo chiamato questa iniziativa con il titolo eloquente spiega - per sottolineare l'importanza di questa specie per la sopravvivenza di tutto l'ecosistema. Come è ormai nostra abitudine, anche questa volta siamo partiti dalla scuola, per sensibilizzare gli adulti grazie al coinvolgimento e all'entusiasmo dei nostri bambini». Ancora una volta amministrazione e scuola fanno squadra, per portare avanti un progetto in collaborazione con la presidenza e il corpo docente dell'Istituto comprensivo di Caneva e Polcenigo. «Abbiamo voluto ripristinare un'importante iniziativa che ogni anno prevede la piantumazione di uno o più alberi. Luogo dell'evento quest'anno sarà il giardino della nostra scuola con la messa a dimora di un bellissimo acero che abbellirà ulteriormente il nostro splendido complesso». Sarà il prossimo venerdì che allievi, insegnanti e amministrazione si troveranno per piantumare nuovi alberi: «Il giardino è desolante raccontano i ragazzini speriamo che con nuove piante diventi bellissimo». L'amministrazione comunale è convinta che non sia abbastanza per affrontare il problema del clima: «Questa iniziativa rappresenta un piccolo ma simbolico intervento per contrastare gli effetti del riscaldamento globale, fenomeno su scala mondiale estremamente dannoso e che coinvolge tutti noi. È stato ormai dimostrato che il principale responsabile di questo brusco aumento delle temperature medie è l'uomo: dalla rivoluzione industriale del 1.800 le emissioni di CO2 sono cresciute in maniera vertiginosa, amplificando l'effetto serra e innalzando di conseguenza le temperature. Il prezzo da pagare per il progresso tecnologico è stato però elevato: ecosistemi sostituiti da coltivazioni intensive, intere foreste abbattute per ricavare materie prime e terreno, acque e suolo inquinati, maggiore frequenza di fenomeni estremi di forte intensità. Tutti noi siamo chiamati ad adottare scelte che, sommate, contribuiscano a mitigare gli effetti del riscaldamento globale. Cosa fare quindi? Una modifica in senso virtuoso dei nostri stili di vita. Ma possiamo anche contare su alleati importantissimi nella lotta ai cambiamenti climatici: gli alberi. Quello che andremo a piantare con i nostri ragazzi vuole essere quindi un messaggio e un'azione concreta volta a sensibilizzare tutti noi sull'importanza che rivestono le specie vegetali nella lotta al cambiamento climatico, e sulla consapevolezza che senza di esse noi non potremmo esistere». Francesca Giannelli

