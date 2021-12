DENUNCIA

PORDENONE Non si ferma all'alt della polizia stradale e quando gli agenti riescono a fermarlo, dopo un lungo inseguimento, scoprono che la patente di guida gli è stata revocata. E' finita con una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale la corsa in autostrada A28 di un 50enne imprenditore di Brugnera: nei giorni scorsi l'uomo, alla guida di un furgone, è stato notato da una pattuglia della polizia stradale, agli ordini del comandante Guglielmo Bavaresco, zizzagare e guidare il mezzo mentre era al telefonino e senza indossare le cinture di sicurezza. A quel punto prima dello svincolo di Sacile Est, dispositivi di emergenza attivati, gli agenti gli hanno intimato l'alt. L'uomo, tuttavia, ha tirato dritto e non si è fermato nemmeno dopo il secondo e il terzo tentativo dei poliziotti di arrestare la marcia del veicolo commerciale. Gli agenti non si sono arresi e lo hanno seguito sino a bloccarlo, poco dopo l'uscita autostradale, quando, all'altezza di un incrocio, l'imprenditore si è dovuto fermare perché davanti aveva un altro mezzo che aspettava di immettersi sulla strada principale. Una volta scesi dall'auto di servizio, i poliziotti gli hanno subito chiesto di esibire patente e libretto di circolazione. Richieste di fronte alle quali il cinquantenne ha fatto spallucce e, anzi, ha alzato il finestrino quando un agente ha cercato, con la mano, di entrare all'interno del furgone. Il poliziotto, per alcuni istanti, è rimasto con una parte del braccio incastrata tra la portiera e il finestrino stesso, salvo poi riuscire a liberarsi. E' in quell'istante che l'imprenditore ha ingranato la prima marcia ed è ripartito, come se nulla fosse. I due poliziotti, risaliti in macchina, hanno iniziato un nuovo inseguimento che si è concluso a Brugnera, quattro chilometri dopo, nei pressi dell'abitazione dell'uomo. Senza più via di scampo, il cinquantenne ha dovuto desistere e sottoporsi ai controlli della polizia stradale che hanno permesso di scoprire, nell'immediato, come la patente di guida gli fosse stata revocata. L'uomo, che è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, è stato inoltre sanzionato per numerose violazioni al codice della strada: guida senza cinture di sicurezza e con il telefonino alla guida, mancato stop all'alt intimato dalla polizia, manovre pericolose (zizzagando avrebbe potuto provocare un incidente stradale) e, ovviamente, assenza del documento di guida. Prontezza e professionalità degli agenti della polizia stradale, ai quali non è sfuggita la condotta di guida di quell'uomo, hanno permesso di evitare il peggio e di denunciare l'imprenditore alla Procura di Pordenone.

Alberto Comisso

