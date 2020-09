PORDENONE «In Friuli Venezia Giulia da due mesi abbiamo il cento per cento di utilizzo nei mezzi del trasporto pubblico locale, compresi gli autobus. In una città come Trieste, abbiamo avuto zero aumento di contagi, rispetto ad altri territori, con utilizzo di mascherine. Mi sentirei relativamente sicuro rispetto alla misura prudenziale adottata». Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, ha espresso fiducia dopo l'accordo sui trasporti in vista della riapertura delle scuole. Nonostante le richieste della Regione fossero più estensive, la Regione ritiene un compromesso accettabile il cambiamento di posizione del Governo sul trasporto pubblico locale in vista dell'avvio dell'anno scolastico. È questa in sintesi la posizione manifestata al termine della Conferenza unificata Stato-Regioni dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, dopo la complessa mediazione tra le Regioni e il Governo, che ha consentito l'innalzamento della percentuale di occupazione sui mezzi pubblici ad uso scolastico fino all'80 per cento e l'impegno alla messa a disposizione delle Regioni di almeno 200 milioni di euro di parte dello Stato. Già nelle settimane scorse, infatti, Fedriga aveva insistito molto, rispetto al confronto con il governo e con il Comitato tecnico scientifico sul tema trasporti, affinché venissero stanziate cifre congrue per garantire l'incremento delle corse e dei mezzi. Intanto però tutti i maggiori costi legati all'emergenza dell'avvio dell'anno scolastico dovranno accollarseli le stesse società. In ogni caso anche all'Atap di Pordenone si attendono maggiori ragguagli su come fare partire il servizio in corrispondenza dell'anno scolastico. A cominciare da indicazioni più precise su quali mezzi poter utilizzare in aggiunta: da una prima interpretazione pare che possano essere usati i bus destinati al servizio turistico. Ma il numero di mezzi a disposizione delle aziende non è certo elevato. Resta poi irrisolto il nodo degli autisti. Già posto nei giorni scorsi dal sindacato del trasporto pubblico. Non è affatto facile trovare e reclutare autisti sul mercato del lavoro. Una figura professionale sempre più difficilmente reperibile. Anche a causa degli alti costi per la patente dei mezzi speciali.

d.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA