«Non posso crederci un destino tremendo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SAN VITOClamorose rivelazioni di Angelo Izzo su Rossella Corazzin, la giovane sanvitese scomparsa nel 1975 mentre era in ferie in Cadore: la banda di assassini l'avrebbe presa e portata in Umbria, sul Trasimeno, avrebbe abusato di lei per poi ucciderla. Una notizia che in poche ore ha fatto il giro di San Vito al Tagliamento: Rossella Corazzin, infatti, è scomparsa a 17 anni il 21 agosto 1975 dai boschi di Tai di Cadore mentre era in vacanza dagli zii. Secondo le rivelazioni di Angelo Izzo, uno degli autori del massacro del Circeo, sarebbe...