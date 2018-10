Non era una truffa alla Regione, assolto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPORDENONE Si era opposto a un decreto penale di condanna per dimostrare che non aveva mai avuto intenzione di truffare la Regione per ottenere incentivi. E al processo lo ha dimostrato. Gian Siro Lupato, 62 anni, di Pordenone, ieri è stato assolto dal giudice Licia Consuelo Marino con formula piena. Non c'è stata costituzione di parte civile, anche perchè gli incentivi non erano mai stati incassati. La vicenda risale al 2012. Che avrebbe potuto beneficiare di un incentivo riservato alla ricerca industriale, sviluppo e innovazione,...