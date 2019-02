«Non c'è stato alcun bagarinaggio», Rizzotto assolto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOMILANO È stato assolto stamattina anche il pordenonese Corrado Rizzotto, ex amministratore del sito per la vendita on line di biglietti Vivo e amministratore di Live Nation Italia e indagato assieme a Roberto De Luca e Antonella Lodi (sempre di Live Nation Italia e a loro volta assolti) nel processo che lo ha visto coinvolto in merito a presunte irregolarità nella vendita di biglietti dei concerti on line. Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano ha assolto tutti gli imputati con formula piena perché il fatto non...