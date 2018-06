«Non abbiamo potenziato i controlli per fare cassa: serve più sicurezza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONTROLLI MIRATIPORDENONE I controlli mirati sul territorio della polizia locale hanno immediatamente prodotto il solito' ritornello: Il Comune ha bisogno di soldi, ecco perché sguinzaglia i vigili. In effetto, non molto tempo fa, il sindaco Alessandro Ciriani si era lamentato del fatto che nelle casse del Municipio si era verificato un ammanco sostanzioso per quanto riguarda le sanzioni: più di 200mila euro. Il motivo? «La polizia locale aveva detto è stata costretta per buona parte del 2017 a rincorrere malviventi e ad intervenire...