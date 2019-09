Nomine dei docenti precari Caos e disagi nelle scuole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SITUAZIONEPORDENONE Domani suona la campanella per la maggior parte degli studenti del pordenonese, alle superiori un orario ridotto a causa della mancanza di docenti in cattedra. All'appello, secondo le stime della Flc-Cgil manca la convocazione per 250 insegnanti di ogni ordine e grado, 300 circa i contratti a termine tra insegnanti e Ata. Si sta prima a dire quali graduatorie ad esaurimento (Gae) sono ancora attive, perché sono quasi tutte senza personale, perciò sarà necessario convocare da seconda quasi inesistente o terza fascia...