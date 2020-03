LA STRETTA

PORDENONE Due no, pronunciati in modo secco di fronte ad altrettante domande dirette. In provincia di Pordenone non scenderà in piazza l'esercito per coadiuvare le forze dell'ordine nel controllo del territorio e degli spostamenti non collegati ai tre motivi urgenti indicati dal decreto Conte. E no, non si alzeranno nemmeno in volo i droni, come sta accadendo in altri territori della regione. Entrambi i no sono stati pronunciati con tono deciso dal prefetto, Maria Rosaria Maiorino: «Non sono misure in programma - ha spiegato - e le forze dell'ordine, che svolgono un lavoro encomiabile tutti i giorni, bastano e avanzano per garantire il controllo del territorio in questo momento difficile».

Intanto ieri, recependo l'ordinanza della Regione, i Comuni hanno immediatamente messo mano alla penna dei sindaci per emanare i singoli provvedimenti che hanno disposto la chiusura di parchi e giardini pubblici. Queste aree di fatto sono diventate off-limits, perché in grado di attirare più persone e quindi favorire incontri potenzialmente alleati del contagio. I controlli su strada sono stati intensificati e si notano più pattuglie delle forze dell'ordine anche lungo le arterie periferiche dei piccoli paesi. L'ordinanza regionale ha imposto un netto giro di vite soprattutto nei confronti delle attività sportive all'aperto, come camminate e corse, che ora sono monitorate più da vicino. Ma come ha garantito il prefetto, Maria Rosaria Maiorino, non ci sarà bisogno - per ora - dell'arrivo dell'esercito, né dell'utilizzo dei droni per controllare dall'alto gli spostamenti.

Ieri ha parlato anche il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani. Il suo video del pomeriggio è ormai un appuntamento fisso per il popolo della rete, che segue il primo cittadino per avere tutti gli aggiornamenti sull'emergenza in città. Ciriani ieri ha specificato ulteriormente la normativa emanata dalla Regione, chiarendo che le passeggiate e le corse all'aperto sono da evitare «anche nei giardini condominiali». Così ha detto il primo cittadino dal suo studio del municipio. Il motivo è semplice: i cortili possono favorire gli incontri. «Abbiamo dato disposizioni ai gestori dei supermercati di applicare tutte le norme di sicurezza - ha aggiunto - e stiamo verificando che esse siano rispettate alla lettera». Questo per evitare assembramenti. Una comunicazione che però sembra essere arrivata in ritardo rispetto all'istinto di tanti pordenonesi, che da ieri mattina hanno iniziato purtroppo a riversarsi all'esterno dei supermercati. Tutti in coda, nel timore di non poter effettuare l'acquisto della domenica dopo l'ordinanza di Fedriga. In alcuni casi, ieri, le forze dell'ordine hanno provveduto a controllare le persone che facevano acquisti, verificando le autocertificazioni. In altri casi sono stati notati scaffali vuoti. Ma le scorte arriveranno, non c'è la necessità di creare un'altra calca inutile e soprattutto dannosa.

Sempre il sindaco Ciriani, poi, ha annunciato che si effettuerà nei prossimi giorni il lavaggio delle strade: «Sarà effettuato grazie all'impegno a costo zero con l'aiuto di Coldiretti e Confagricoltura - ha spiegato il primo cittadino - e nel rispetto dell'ambiente». Sono definitivamente chiuse, infine, le adesioni per diventare volontario della protezione civile. Ora il Comune procederà a una prima selezione del personale che si è candidato.

