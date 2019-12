Neve e pioggia con rischio ghiaccio In serata chiusa la strada al passo Rest

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL MALTEMPOPORDENONE Sopra i cinquecento metri la neve è arrivata. Nella giornata di ieri, da metà mattina, dal Cansiglio fino alla Val Tramontina e alla Val d'Arzino - passando per la Valcellina e per Piancavallo - le nevicate hanno imbiancato i rilievi. In città e in pianura, invece, la situazione è stata diversa rispetto alle previsioni: la pioggia che è caduta fin dalla prima mattina non si è mai trasformata in fiocchi di neve. Anche se il vero rischio è stato - e sarà anche nella prima mattinata di oggi - quello del ghiaccio. In...