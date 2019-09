«Nessun pericolo per il commercio» L'Ascom getta acqua sulle polemiche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I COMMERCIANTIPORDENONE Alla notizia che avrebbe aperto sul territorio un polo logistico di Amazon, le opinioni tra commercianti e cittadini erano state sin da subito contrastanti. Diversi hanno visto in questa iniziativa un'ennesima mazzata alle piccole attività commerciali, già alle prese con tutta una serie di difficoltà legate al periodo di crisi. Alberto Marchiori, presidente provinciale di Ascom - Confcommercio, nonché referente per le politiche comunitarie in Europa della stessa associazione, ci vede invece una nuova opportunità di...