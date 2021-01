LA BORSA DEI MEDICINALI

PORDENONE L'effetto Covid - per una volta una ricaduta positiva - fa crollare nelle farmacie la richiesta di medicine tipicamente invernali. Sono praticamente rimasti negli scaffali tutti i farmaci antinfluenzali e quelli per combattere i disturbi respiratori. Secca diminuzione anche nelle richieste di antibiotici, in particolare quelli per bambini, volti a combattere le malattie dovute ai patogeni che solitamente si diffondono d'inverno nelle comunità scolastiche. Il motivo? L'utilizzo di tutte le pratiche anti-contagio, a cominciare dall'uso della mascherina, che stiamo adottando ormai da mesi. Subisce, invece, un incremento la vendita di sedativi e psicofarmaci: segno che lo stress e le paure conseguenti alla pandemia spingono al consumo di ansiolitici e antidepressivi.

L'ANDAMENTO

Un inverno così nelle farmacie non si era mai visto. Si sta infatti registrando la netta diminuzione nella richiesta e nella vendita dei farmaci antinfiammatori e antinfluenzali, per esempio quelli a base di paracetamolo. Rimasti nei cassetti anche gli sciroppi contro la tosse e tutti i farmaci utilizzati per l'aerosol. Il crollo, fino a superare l'80 per cento, sta riguardando un po' tutte le medicine contro le patologie invernali. «Se c'è una cosa positiva che questa tragedia del Covid ha portato - spiega Francesco Innocente, farmacista e presidente di Federfarma Pordenone - è proprio la diminuzione delle patologie respiratorie invernali. A partire dall'influenza stagionale che, di fatto, non c'è ancora. E forse non arriverà visto che siamo quasi a fine gennaio e solitamente gli anni scorsi eravamo già da tempo entrati nel picco». Le misure adottate, mascherine, continua igienizzazione delle mani, distanziamento, spostamenti ridotti anche dall'estero, sono la causa della riduzione. Precauzioni prese anche nelle scuole dove i bambini e ragazzi si ammalano di meno. «Ma c'entra anche la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Nonostante le difficoltà - aggiunge Innocente - e il fatto che non si siano potuti vendere i vaccini, la campagna autunnale ha riguardato un numero di persone a rischio maggiore rispetto agli altri anni. E questo ha finora evitato che ci trovassimo di fronte alla co-abitazione dei due virus, quello del Covid e quello della stagionale».

PIÙ PSICOFARMACI

C'é però l'altra faccia della medaglia. Un aumento a due cifre degli ansiolitici. «Sia quelli vegetali molto blandi sia psicofarmaci prescritti dai medici hanno subito un'impennata di richieste. Segno che - afferma il farmacista - le preoccupazioni e le paure legate alla pandemia e al lavoro sono molto diffuse tra le persone».

