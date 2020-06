LA SICUREZZA

PORDENONE A oltre quattro settimane dalla riapertura delle fabbriche e delle attività produttive sta proseguendo l'azione di controllo e monitoraggio da parte dell'Organismo paritetico di prevenzione nelle aziende più piccole, dove solitamente non vi è l'organizzazione sindacale strutturata anche con i rappresentanti per la sicurezza. Un organismo territoriale che è stato istituito lo scorso aprile nel pieno dell'emergenza Covid-19 da Confindustria e sindacato. E al quale partecipa anche l'Azienda sanitaria con il dipartimento di prevenzione. La guardia, insomma, sull'applicazione delle normative sanitarie e sui protocolli per la sicurezza nei luoghi di lavoro in queste ultime settimane non è calata. E, almeno finora, il risultato del lavoro svolto ha consentito di evitare quel rialzo dei contagi che era temuto prima del riavvio produttivo del 4 maggio. Nelle prossime settimane, per altro, si vedrà quali effetti potrà causare, sempre rispetto alla situazione epidemiologica, l'altra riapertura. Quella più recente dello scorso 18 maggio di bar, ristoranti e attività legate ai servizi alla persona come barberie, saloni di parrucchiera e di estetica, oltre alle palestre e alle piscine.

Ma tornando alle fabbriche, dopo quasi cinque settimane i risultati del lavoro svolto dall'organismo paritetico sono ritenuti positivi. Non risultano, infatti, esserci stati contagi nelle fabbriche durante il mese che è seguito al 4 maggio. Nelle aziende più grandi e strutturate un buon lavoro evidentemente è stato fatto dalla Rsu e dai rappresentanti della sicurezza, sua dei lavoratori che di parte aziendale. Il timore iniziale era per le tantissime realtà produttive più piccole, dove il controllo poteva sfuggire. Ma grazie all'attività messa in piedi dell'Organismo paritetico, costituito da Confindustria Alto Adriatico e da Cgil-Cisl-Uil provinciali, i controlli e i monitoraggi sono partiti e si stanno svolgendo. Circa trecento le imprese (si tratta di realtà con un numero di addetti tra 20 e 80) che vengono visitate dall'Opp. Un lavoro che continuerà anche nelle prossime settimane. «Non siamo i controllori. Facciamo informazione - spiega Daniele Morassut della Cisl, componente dell'organismo paritetico - e condividiamo con queste realtà più piccole i percorsi da fare. Ma nella stragrande maggioranza dei casi abbiamo incontrato molta sensibilità e attenzione rispetto alle normative e all'uso dei dispositivi. In molte aziende si è limitato l'uso di mense e spazi comuni e si è fatto ricorso per gli amministrativi allo smart working. Segno che la cultura del lavoro sicuro ha fatto un passo avanti e che Pordenone ha fatto da modello».

