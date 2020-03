LA SITUAZIONE

PORDENONE Altre sei vite spezzate dal virus in 24 ore, tutti pazienti ricoverati e residenti nelle province di Udine e Trieste. Un'altra giornata trascorsa ad aggiornare il bilancio della battaglia contro il nemico silenzioso che colpisce soprattutto chi non ha uno scudo per proteggersi. In regione i morti a causa (anche) del Coronavirus sono diventati settanta. Il primo è stato registrato a Trieste il 7 marzo. Ma a segnare il terzo mercoledì di quarantena sono stati soprattutto altri due numeri: in tutto il Fvg i nuovi contagi sono stati 147, mentre martedì si erano fermati a quota 62; in provincia di Pordenone, invece, i malati di Covid-19 sono schizzati a 277 (la Prefettura ne aveva comunicati 272 ma il dato è stato rivisto dalla Protezione civile nazionale), con un incremento di 61 unità (rispetto all'aggiornamento di martedì della Prefettura) in un solo giorno. A livello provinciale si tratta del balzo più consistente dall'inizio dell'epidemia. Ma qui ci si deve fermare. O meglio, non ci si deve fermare al numero che può impressionare o prendere a picconate il morale già basso. Una spiegazione c'è: il numero dei tamponi, effettuati a tappeto soprattutto nelle residenze per anziani, è più elevato rispetto a quello degli scorsi giorni. Ecco la parziale spiegazione dell'incremento dei casi. In ogni caso la situazione del Friuli Occidentale ora preoccupa: il ritmo del contagio nel pordenonese è aumentato, con una progressione che adesso sfiora il 10 per cento giornaliero. E si tratta del dato percentuale più alto in regione. Sono 69 i pazienti in ospedale (56 in città, 2 a Trieste, 3 a Gorizia e 8 a Udine) e 203 quelli in isolamento. I casi sono segnalati in aumento in molti dei 33 comuni interessati dal contagio: da Valvasone Arzene (un anziano contagiato in Rsa a San Vito) a Porcia (+5), da Cordenons (+2) a San Quirino (+1) e Azzano (+1). Sono 10 in totale a Fiume Veneto, 22 a Sacile (+3), primi tre casi a Pasiano. In città i contagiati sono 52. Tanti messaggi di auguri per l'ex consigliere Franco Toffolo, che ieri compiva gli anni. Le sue condizioni restano gravi ma sono stabili.

IN REGIONE

Sono 1.139 ad oggi i tamponi rilevati positivi al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia con un incremento di 147 casi rispetto a ieri. I guariti in totale sono 39. Sono 52 le persone che attualmente si trovano in terapia intensiva, mentre i pazienti ricoverati in altri reparti sono 200. Le persone in isolamento domiciliare sono 659.

I CASI

A Porcia si vivono ore d'ansia, perché sono stati ricoverati in ospedale due persone giovani. Si tratta di una donna di 40 anni e un ragazzo di 29 anni. Entrambi, visti i sintomi, non potevano essere curati a casa. In casa di riposo a Zoppola positivo un altro anziano: si è arrivati a quota quattro. Ieri è stata confermata la notizia che il Coronavirus è arrivato a toccare anche il mondo della scuola. Almeno due professori sono risultati positivi al tampone, uno dei quali al liceo Leopardi Majorana. Il docente in questo caso è stato costretto a interrompere anche le lezioni online. Da Herat (Afghanistan) arriva invece la notizia della positività di un militare dell'Ariete di stanza in provincia.

IN BASE

Il contagio si espande anche all'interno della base Usaf di Aviano. Dopo i primi casi riscontrati, ieri durante la conferenza stampa in streaming è stato annunciato che i pazienti positivi sono diventati sette. Non sono in gravi condizioni.

A UDINE

È atterrato martedì sera in Friuli Venezia Giulia un elicottero che ha effettuato il trasporto di una paziente covid-19, proveniente dall'ospedale di Bergamo, dove come noto i posti letto in terapia intensiva sono esauriti. Il ricovero è stato completato all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Udine.

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA