L'INIZIATIVAPORDENONE La casetta Liberty di Parco Querini diventa una sala studio per i giovani pianisti: l'iniziativa nasce dal Comitato Piano City Pordenone che in attesa del festival pianistico (in programma il 18, 19 e 20 giugno) ha messo un pianoforte in residenza all'interno della casetta. Il piano è prenotabile gratuitamente e a disposizione di studenti e musicisti che necessitino di uno strumento a coda per esercitarsi e prepararsi...