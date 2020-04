CASA DI RIPOSO

ZOPPOLA E' una delle situazioni legate alle case per anziani sulle quali già da un paio di settimane si è accesa la luce rossa in regione. Dopo l'esito degli ultimi tamponi effettuati il livello di allerta nella casa di riposo della Fondazione Micoli-Toscano di Castions di Zoppola è ancora più elevato. Con gli ulteriori sette casi di positività a Covid-19 il numero degli ospiti malati è salito ieri a trentaquattro, sui circa cento ospiti della struttura. A questi va sommata la decina di operatori sanitari che sono risultati positivi e che sono dunque in quarantena. Gli anziani che hanno perso la vita sono cinque.

L'AREA COVID-19

Una situazione grave, ma fortunatamente sotto controllo. Già da giorni, infatti, nella casa di riposo è stato ricavata una sorta di zona rossa al secondo piano dello stabile in cui sono stati trasferiti per essere curati con tutte le precauzioni previste gli anziani che si sono infettati. Attualmente nell'area Covid si trovano ventidue pazienti, mentre altri dodici sono ricoverati nell'ospedale di Pordenone. L'area al secondo piano della struttura si è di fatto trasformata in una sorta di mini-ospedale. E a coordinarla l'Azienda sanitaria ha mandato l'ex primario della Medicina del Santa Maria degli Angeli Piero Casarin. Il medico nelle settimane scorse era volontariamente rientrato rispondendo alla chiamata dell'Asfo e si era messo a disposizione per dare una mano a fronteggiare l'emergenza.

IL PRESIDENTE

La situazione ha informato ieri il presidente della Micoli-Toscano, Bruno Ius è piuttosto preoccupante poiché il numero di contagianti continua a salire. Ora attendiamo l'esito dei tamponi che sono stati effettuati anche al personale non sanitario degli uffici e delle cucine. Speriamo che non ci siano nuovi casi anche perché il rischio è di compromettere la piena operatività. Il fatto che ci sia stata la riorganizzazione e che ci sia un medico specialista a coordinare l'area Covid per noi è una cosa importantissima. L'obiettivo continua il presidente è cercare di tenere i pazienti nella casa per la cura piuttosto di trasferirli negli ospedali, se non quando le condizioni lo richiedono.

TRASFERIMENTI

I trasferimenti, infatti, comportano sempre rischi molto alti per pazienti che hanno un'età media oltre gli ottant'anni e che spesso sono affetti da pluripatologie. Anche per gli ospiti che stanno bene la situazione è però diventata molto difficile. Come conferma Ius: Tutti sono confinati nelle loro camere da due. Non vengono più utilizzati i saloni e gli spazi comuni della struttura e ovviamente non vedono ormai da molti giorni familiari e parenti. Si sentono come incarcerati, ma d'altra parte è l'unico modo per salvaguardare la loro salute. Preoccupazione esprime anche il sindaco di Zoppola, Francesca Papais: Ai nonni va tutto il nostro sostegno e un grazie speciale a tutti coloro che si stanno occupando di loro. L'intervento del dottor Casarin ha consentito di individuare i casi più gravi da quelli che possono invece restare nell'area dedicata. Il Comune, nei giorni scorsi, aveva anche trovato degli alloggi comunali da utilizzare come foresteria per il personale al fine di ridurre i rischi di contagio. Ma finora nessuno degli addetti se l'è sentita di abbandonare le famiglie. Intanto ieri l'assessore regionale Riccardo Riccardi ha aperto alla possibilità che i vertici delle Asp (le Aziende per i servizi alla persona) possano partecipare ai processi che le riguardano nelle Aziende sanitarie al fine di migliorare l'integrazione e le prestazioni sanitarie all'interno delle strutture.

d.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA