PORDENONE Dopo il reparto Covid-19 ricavato già da diversi giorni nell'ambito delle Degenze brevi dell'Ortopedia del Santa Maria degli Angeli di Pordenone un ulteriore reparto ad hoc per accogliere i casi sospetti con i sintomi del Covid-19 è stato creato anche nell'ospedale di San Vito al Tagliamento. Una ventina di posti letto - allestiti secondo le misure previste - che si aggiungono alla decina del reparto ad hoc creato all'ospedale civile pordenonese. In quest'ultimo reparto sono accolti i casi di pazienti che sono già risultati positivi al tampone ma che sono in condizioni tali da non richiedere il ricovero nella Terapia intensiva. Un piccolo reparto in cui i malati vengono seguiti da personale ad hoc. Nel reparto dell'Ortopedia sanvitese, invece, si sono liberati i posti letto in seguito al calo dell'attività legata agli interventi programmati. Cosa che è avvenuta anche nella Chirurgia dello stesso ospedale. La direzione sanitaria dell'Asfo ha così deciso di trasferire dell'Ortopedia alla Chirurgia i pazienti che erano già ricoverati. Il reparto è stato così liberato e trasformato per accogliere i casi sospetti di coronavirus. Si tratta, a differenza del reparto di Pordenone, di casi di pazienti che devono ancora essere sottoposti al primo tampone o al secondo di verifica.

