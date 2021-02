LA DIFESA

PORDENONE Mentre negli ospedali continua leggermente a calare la pressione e i reparti-Covid seppure con molta difficoltà registrano qualche numero in meno (ieri i ricoverati erano circa 150, la terapie intensiva e semi-intensiva restano piene) la direzione dell'Asfo ha voluto fare un bilancio delle attività svolte nel 2020 su tutti gli altri fronti sanitari. Nell'anno più difficile dell'emergenza coronavirus c'è stata ovviamente una sofferenza e le risposte - in particolare nel numero dei ricoveri, ma su questo l'Asfo mostra dati omogenei al resto della regione - sono state diverse dagli ultimi due anni.

Ma numeri e dati - il direttore generale Joseph Polimeni, affiancato dal direttore sanitario Michele Chittaro e alla presenza in sala dei primari capi-dipartimento - ha illustrato una mole di dati e cifre che mostrano come nelle diverse attività mediche ospedaliere le performance raggiunte siano in alcuni casi anche migliori rispetto a quelle del 2019 e del 2018. La comparazione ha fatto emergere una serie di evidenze numeriche che pongono l'Azienda del Friuli occidentale, su alcune specialità e interventi, davanti anche alle altre Aziende sanitarie territoriali del Fvg. E allora si vede che sul fronte dell'Emergenza-urgenza tutti gli indicatori relativi agli ingressi al Pronto soccorso, alle visite e agli interventi dei codici gialli o verdi, sono spesso migliori a quelli dell'anno o di due anni prima. Rispetto all'attività ambulatoriale (nelle priorità Breve e Differita) le visite effettuate nei tempi previsti mostrano un alto livello di performance raggiunto. In particolare in Otorinolaringoiatria, Urologia, Dermatologia, Neurologia e Ortopedia. In qualche caso i numeri sono migliori se paragonati a quelli delle altre Aziende regionali. Sul fronte della Diagnostica strumentale (sempre rispetto alla prorità B) per gli esami i dati mostrano che le risposte ai pazienti vengono date nei tempi previsti. Risonanze magnetiche, elettrocardiogrammi e altri esami, nell'anno difficilissimo del Covid, hanno mantenuto performance molto simili ai due anni precedenti. Qualche flessione si è registrata nell'ambito delle ecografie. Stessa la situazione rispetto agli interventi chirurgici anche complessi: la chirurgia oncologica (seppure con meno sale) ha risposto negli interventi oncologici a colon, retto melanomi, tiroide e biopsie al fegato. Simile all'anno scorso tutta l'attività legata alle vaccinazioni. «Ci tenevamo a comunicare - ha sottolineato Polimeni, cercando di rispondere ai molti attacchi da più fronti che continuano ormai da mesi sulla sua gestione della sanità pordenonese - che non c'è alcun complesso di inferiorità. La sanità pordenonese non è seconda a nessuno. Esiste - ha aggiunto il direttore generale - una cattiva narrazione di come stanno le cose. C'è poi invece una realtà, e questi dati incontrovertibili la mostrano, che è diversa grazie all'impegno quotidiano dei molti professionisti che hanno consentito questi risultati nell'anno nero dell'emergenza Covid».

Tutto bene, allora? C'è da recuperare - ammette il direttore - una grande massa di visite e di interventi programmati (quelli della lettera P) che si stanno accumulando fin dal primo lockdown. «Anche su questo fronte cercheremo di accelerare i tempi appena l'emergenza ce lo consentirà».

