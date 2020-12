DONO SIGNIFICATIVO

PORDENONE I presidente di Coldiretti Matteo Zolin e di Confartigianato Silvano Pascolo hanno consegnato al vescovo della diocesi di Concordia-Pordenone, mons. Giuseppe Pellegrini la statuina dell'infermiera anti-Covid. Il nuovo personaggio del Presepe 2020 è simbolo dell'impegno e del sacrificio di tutto il mondo della sanità per la cura delle persone colpite dalla pandemia. Nei giorni scorsi l'iniziativa era stata presentata a Roma da Confartigianato, Coldiretti, Fondazione Symbola, sotto l'egida del Manifesto di Assisi, in collaborazione con Avvenire.

La statuina, distribuita in tutte le Diocesi d'Italia, raffigura l'operatrice sanitaria ed è stata realizzata in esclusiva dalla bottega d'arte presepiale La Scarabattola di Napoli ad opera dei fratelli Scuotto, simbolo di questi valori e della tradizione ed eccellenza manifatturiera dell'artigianato italiano.

Il vescovo Pellegrini ha postato la statuina sul presepe della sede vescovile: Questa ha esordito - nonostante il periodo delicato, è una forma di presenza che quotidianamente cerchiamo di manifestare, ribadendo poi che è un segno di speranza e di riconoscenza nei confronti di chi ogni giorno è impegnato ad aiutare gli altri.

«La modernità del presepe ha sottolineato Zolin, che era accompagnato dal direttore, Antonio Bertolla - esprime il legame con la vita di tutti i giorni che per gli agricoltori e gli allevatori significa conservazione dei territori, della biodiversità e della fattoria Italia. Agricoltori che, come i medici e gli infermieri, non hanno mai smesso di lavorare in questa difficile pandemia per garantire la salute dei cittadini e l'approvvigionamento alimentare delle famiglie, nonostante i rischi e le difficoltà».

Da parte sua, Silvano Pascolo ha sottolineato come la statuita rappresenti «il lavoro della nostra categoria. Il nostro contributo a sostegno delle nostre comunità, dove i nostri imprenditori hanno dimostrato ha concluso - solidarietà e generosità, a testimoniare lo sforzo di tutti coloro che si battono per salvare la vita delle persone».

