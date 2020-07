Meno degli scorsi giorni, e comunque a livelli estremamente bassi rispetto al cuore dell'emergenza. Ieri in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati due nuovi casi positivi di Coronavirus. Entrambi i tamponi sono stati effettuati sul territorio della provincia di Pordenone. Le altre tre province della regione non hanno fatto segnare alcun nuovo caso nelle ultime 24 ore, mentre negli ultimi due giorni erano sempre stati rilevati tamponi positivi su tutto il territorio. In Terapia intensiva - all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine - restano sempre ricoverati i due cittadini casarsesi di origine albanese che sono stati trasferiti negli scorsi giorni dal reparto di Malattie infettive udinese. Non si registrano aumenti. Sono nove, invece, le persone ricoverate nei reparti diversi dalla Rianimazione.

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 126, due in più di sabato. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale).

Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le

persone risultate positive al virus salgono a 3.375: 1.412 a

Trieste, 1.016 a Udine, 722 a Pordenone e 225 a Gorizia.

I totalmente guariti ammontano a 2.904, i clinicamente guariti

sono 21 e le persone in isolamento 94. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

