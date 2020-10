CENTRI COMMERCIALI

PORDENONE Con bar e ristoranti che chiudono alle 18, il rischio è che la possibilità di assembramenti si trasferisca altrove. In particolare nei centri commerciali dove, è vero, le attività di ristorazione sono soggette alle stesse regole, ma che possono costituire comunque un punto d'incontro, soprattutto nei giorni festivi. A richiamare l'attenzione su questo pericolo è la segretaria provinciale della Filcams Cgil Daniela Duz, che ne chiede la chiusura nei giorni festivi e sottolinea anche la necessità di alzare nuovamente la sorveglianza in supermercati e piattaforme commerciali, dove l'allentamento delle regole ha fatto un po' trascurare le cautele necessarie. Perché non si è parlato dei centri commerciali, nell'ambito delle misure stringenti per fermare l'avanzata del Covid-19 si chiede la sindacalista ? Nelle decisioni che sono state adottate non ho visto alcun riferimento a quelli che invece sono potenzialmente dei catalizzatori di assembramenti, tanto più a fronte delle limitazioni imposte ad altre attività: chiusi bar, ristoranti e pub, i centri commerciali potrebbero diventare luoghi di aggregazione alternativi, nei quali il virus circolerebbe facilmente.

Se insomma le attività di ristorazione e i bar devono chiudere alle 18, in molti potrebbero optare per una passeggiata al centro commerciale, dove certamente bar e ristoranti devono chiudere come tutti gli altri, ma che offrono comunque uno spazio di ritrovo al coperto e che nel fine settimana sono comunque molto affollati. La Filcams Cgil sottolinea come i segnali di un abbassamento della guardia, in particolare all'interno di piattaforme alimentari e supermercati, siano molti, nonostante la presenza di segnaletica per il distanziamento, raccomandazioni e soluzioni igienizzanti in tutti i punti vendita: I lavoratori raccontano che il livello di consapevolezza delle persone non è assolutamente adeguato alla situazione - continua l'esponente del sindacato -: non solo molti clienti non indossano adeguatamente le mascherine, le portano sotto il mento o sotto il naso, ma nelle ore di maggiore frequentazione si creano anche assembramenti davanti alle casse o in altri punti critici come i banchi di servizio dove i clienti attendono il loro turno o i reparti di ortofrutta. E di fronte agli inviti del personale ad adottare comportamenti adeguati sono molte le risposte maleducate e la mancanza di rispetto nei confronti di chi lavora. Le persone non vedono il pericolo per se stessi e per gli altri, e fra questi anche i soggetti maggiormente a rischio.

La politica deduce Duz deve accendere i riflettori su questa situazione: se dobbiamo invitare la gente a restare quanto più possibile a casa e a evitare spostamenti non necessari, si pensi a chiudere centri commerciali e piattaforme alimentari la domenica. Quanto alle imprese, l'invito della Filcams è a riprendere in maniera più stringente il sistema di contingentamento degli accessi, che viene sì applicato ma spesso in maniera più blanda. Così come minore è l'attenzione da parte dei clienti a cartellonistica, indicazioni, adesivi a terra e messaggi vocali che ricordano di mantenere il distanziamento.

Lara Zani

