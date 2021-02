FORTE RIMBALZO

PORDENONE La multinazionale Electrolux ha raggiunto nel 2020 un utile netto di 6,6 miliardi di corone (circa 647 milioni di euro), in ascesa rispetto ai 2,5 miliardi del 2019. Il fatturato, invece, è diminuito del 2,5% a 116 miliardi (+3,2% su basi organiche). Il gruppo, che è tra i leader mondiali degli elettrodomestici, ha però avvertito che la visibilità sul 2021 resta limitata a causa della pandemia di Covid-19, ma si è mostrato fiducioso sull'evoluzione del mercato.

LA TRIMESTRALE

Nel quarto trimestre i ricavi sono saliti a 33,9 miliardi da 32 miliardi, con un incremento del 6% (+17,5% su base organica). L'utile operativo è aumentato a 2,5 miliardi di corone da 960 milioni, con un margine del 7,4% dal 3%, grazie all'aumento dei prezzi e a prodotti innovativi e con elevati margini. L'utile netto è balzato a 1,86 miliardi da 366 milioni. La società propone un dividendo di 8 corone per azione, contro 7 corone nel 2019. «Guardando al 2021, la visibilità resta limitata a causa della pandemia. Tuttavia, per la prima metà dell'anno, ci aspettiamo che trovi in parte conferma la forte domanda dei consumatori per spese di miglioramento degli apparati domestici vista nella seconda metà del 2020, così ieri il presidente e Ceo del gruppo di Stoccola. La società nell'insieme prevede che la domanda nel mercato degli elettrodomestici resti positiva nei suoi principali mercati per tutto il 2021. Anche se per la seconda parte dell'anno c'è qualche incertezza maggiore.

L'ANDAMENTO

L'anno della pandemia per il gruppo dell'elettrodomestico è stato molto volatile, con un primo semestre impegnativo seguito da una ripresa significativa nel secondo semestre. Ciò ha determinato un forte miglioramento della performance dell'intero anno, con un margine operativo del 5%. Si è assistito a un incremento nella crescita organica delle vendite del 3,2% trainata sia dalle vendite di prodotti premium innovativi che da prezzi netti più elevati. La crescita organica delle vendite nel quarto trimestre ha raggiunto il 17,5%. Vendite che, dopo i periodo di lockdown più duri, hanno continuato a trarre vantaggi dal fatto che i consumatori stanziano una parte maggiore del loro budget familiare per il miglioramento della casa. Come dire: le famiglie con la pandemia stanno molto più a casa - per altro in tutti i Paesi obbligati dalle diverse restrizioni - ed è proprio sulla casa che si è speso e si continua a spendere di più. Rispetto al 2021 la multinazionale avverte: la visibilità rimane limitata a causa della crisi sanitaria. Tuttavia, per i primi sei mesi, la società prevede ancora una forte domanda dei consumatori derivante dall'aumento della spesa pr la casa e dunque per gli elettrodomestici. Si prevede però che, nella seconda parte del 2021, la domanda e le abitudini dei consumatori si normalizzeranno. Ma si tratta di situazioni che dipenderanno da più variabili legate all'andamento della crisi sanitaria.

D.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

